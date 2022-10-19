Зачем Украине Африка и почему у турне Кулебы есть шанс войти в историю

Африканское турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы вызвало определенные споры в сети относительно целесообразности этой поездки именно во время войны и массированных обстрелов россиянами. Африка ведь не является основным поставщиком оружия или гуманитарной помощи Украине. При этом некоторые африканские государства открыто поддерживают Россию.

За этой поездкой кроются именно долгосрочные планы, которые могут помочь нашей стране в противостоянии российской агрессии.

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Украина долгое время игнорировала Африку

Турне Дмитрия Кулеба по странам Африки состоялось в рамках воплощения стратегии открытия новых горизонтов и возможностей для Украины в мире,

– отметили в МИД Украины.

Отношения Украины с африканским континентом долгое время отходили на задний план. После развала СССР Украина концентрировала свое внимание на развитии отношений с ближайшими и более понятными и предполагаемыми партнерами – Европой и Россией. При этом Россия, подражая Советскому Союзу, выстраивала свое влияние в Африке на старых связях и репутации.

Украина не была заинтересована в развитии этих отношений и поддерживала их на минимальном уровне – продаже аграрной продукции и участия в миротворческих миссиях ООН.

В конце концов это привело к потере огромного рынка. Африка, вероятно, станет самым большим по населению континентом мира с очень высоким потенциалом для инвестиций и сотрудничества на всех уровнях. Теперь Украине нужно догонять упущенные возможности в очень сжатые сроки, то есть буквально успеть заскочить в последний вагон.



Отношения Украина – Африка / инфографика МИД

Переформатирование отношений с регионом

Развитие отношений с африканскими странами было заложено в африканской стратегии, разработанной в МИД Украины и утвержденной президентом, как одно из приоритетных направлений во внешней политике Украины. Для достижения целей этой стратегии был назначен специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке.

Таким образом, Украина пытается заручиться большей поддержкой со стороны стран африканского континента. Это особенно важно на фоне полномасштабного вторжения России.

Нам важна политическая поддержка. Нам важны голоса в международных организациях. Нам важна публичная позиция этих стран. Например, ЮАР. Это страна БРИКС. Ее позиция в этом региональном объединении имеет значение. В Африке функционирует Африканский Союз, чья консолидированная позиция для нас также имеет большое значение.

– отмечает представитель МИД Украины Олег Николенко в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

При этом политической целью этого турне является убеждение нейтральных стран в важности поддержки Украины. В диалоге с лидерами африканских стран речь идет обычно не только о проблеме, с которой столкнулась Украина, но и о соблюдении международных принципов и устава ООН, которые сейчас грубо нарушает Россия.

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С какими сложностями сталкивается Украина в Африке

Главным препятствием на нашем пути к взаимодействию с Африкой является очень малое присутствие Украины. На сегодняшний день весь африканский континент насчитывает всего 10 украинских посольств.

Это турне открыло глаза как Украине, так и Африке. Когда ты не находишься в этом регионе, ты не слышишь от людей, что именно они думают о войне России против Украины, как они видят пути ее завершения. У тебя нет полного понимания, куда именно направить свои усилия, чтобы добиться максимального результата,

— отмечает Олег Николенко.

Это привело сразу к нескольким проблемам. Малое физическое присутствие сильно повлияло и на упоминание Украины в информационном поле африканских стран. Таким образом, Россия имеет возможность активно распространять дезинформацию об Украине, и мы рискуем потерять поддержку многих голосов на разных международных площадках, а также получаем существенные репутационные убытки. И те государства, которые сегодня имеют нейтральное отношение к Украине, все еще могут стать на сторону России.

Россия отлично работает в Африке в части пропаганды. Это как раз один из их фокусов, где они вкладываются очень сильно. В России сейчас два основных вектора сотрудничества с Африкой – это пропаганда и группы ЧВК Вагнера,

– подчеркнул Олег Николенко.

В то же время, игнорирование целого континента влияет и на экономическое взаимодействие между Украиной и Африкой. Украина долгое время боролась за свое место в товарообороте Европы, хотя африканские рынки также привлекательны, и сейчас их активно занимают Китай, США и та же Европа.

Африка нестабильна и рискована для инвестиций

Украинцы имеют такое же незначительное представление об Африке, как и африканцы об Украине. В украинском инфополе этот континент имеет репутацию определенного набора достаточно нестабильных стран с большой кучей проблем и рисков. Бесконечные военные перевороты, проблемы с безопасностью и бедность – это обычно первое, что приходит на ум при упоминаниях об Африке.

Отчасти это действительно так, однако сама по себе Африка очень неоднородна и ситуация во многих странах существенно отличается друг от друга.

Для экономического взаимодействия была создана платформа NAZOVNI , объединяющая в себе украинскую дипломатию и бизнес и помогающая нашим экспортерам наладить контакты с местными властями и бизнесменами.

У МИД есть глаза в мире и понимание ситуации в каждой стране. Мы также знаем, какую нужно открыть дверь, чтобы украинский бизнес попал в ту или иную страну. Если у отечественных экспортеров есть интерес открыть для себя новые внешние рынки, мы как раз с этим и можем помочь и собственно уже помогаем,

– отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Для этого во время турне Дмитрия Кулебы по Африке в каждой из посещенных стран организовывались бизнес-форумы, которые посетили представители украинского и африканского бизнеса.

В МИД объясняют, что страны Африки имеют очень структурированную вертикаль власти, и подобные встречи с привлечением политического руководства и бизнеса дают четкий сигнал экономическому взаимодействию. В то же время, такие бизнес-форумы дают большее понимание потребностей того или иного государства, что позволяет выявить основные направления будущего сотрудничества.

Например, страны, имеющие существенные проблемы безопасности, станут хорошим рынком для продажи украинского оружия. Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Африки сегодня восторгаются украинской борьбой против России и эффективностью некоторых образцов украинского оружия.

Конечно, пока идет война, все украинское вооружение используется для покрытия потребностей фронта, однако впоследствии Украина сможет существенно усилить сотрудничество в этой области с африканскими государствами.

Украина для Африки положительно выделяется среди других стран

Проблема в том, что Европа и США в прошлом проводили колониальную политику на континенте и эти исторические раны до сих пор вызывают проблемы при развитии отношений с Африкой. При этом Запад требует развивать демократию и государственные институты, что также может восприниматься теми или иными странами как вмешательство во внутренние дела.

При этом Россия, продвигая себя как антипод к Западу, играет на этой исторической памяти африканцев, притворяясь освободителем и помощником. Однако Россия всего лишь расставляет там свои военные группировки, как например вагнеровцев. И под видом усиления безопасности наоборот дестабилизирует ситуацию и паразитирует на этих странах, выкачивая из них ресурсы в обмен на призрачную безопасность.

Путинской России много лет не дает покоя роль, которую имел СССР. То есть некоего другого полюса мировой политики, как они это представляют африканцам. Это такая глобальная цель. В локальных масштабах – это политическая лояльность на международных площадках, контроль над ресурсами, контроль над путями нелегальной миграции и наркотрафика,

– аналитик Global Ukraine Foundation Марта Олийнык-Демочко.

Китай также действует по противоположной Западу схеме и пытается абстрагироваться от политического влияния, развивая сугубо экономические связи. Впрочем, предлагая африканцам огромные инвестиции и нетребовательные кредиты, Пекин заманивает эти страны в экономические ловушки. Множество из этих стран, по причине неспособности расплатиться за эту финансовую поддержку, наконец попадают в зависимость от Китая.

Почему Украина так сильно выделяется на этом фоне В истории нашего государства нет случаев порабощения других народов или внесения раздора во внутриполитическую ситуацию других стран. При этом все экономические связи мы выстраиваем по схеме "win-win". И такое равноправное и взаимовыгодное сотрудничество без лишних вмешательств может положительно сработать на имидж нашего государства в Африке.

Украина должна уменьшить влияние России в Африке

Усиление нашего присутствия на африканском континенте имеет чисто стратегическое значение. Сейчас многие африканские государства нейтрально относятся к войне в Украине, однако Россия постоянно пытается настроить Африку против нас.

Кремль мощно манипулирует информацией и обвиняет Украину в возникновении продовольственного кризиса. Российская пропаганда заявляет, что, несмотря на подписание зернового соглашения, Украина отправляет свою аграрную продукцию в богатые страны, фактически обрекая африканцев на голод. Конечно, при этом Кремль опускает тот факт, что именно этот продовольственный кризис возник из-за российского вторжения в Украину.

В то же время Москва активно использует ситуацию на Африканском континенте для давления на Европу, ведь из-за искусственного голода, спровоцированного Россией, увеличится и поток беженцев из Африки в Европу, что также является фактором давления на ЕС.

Можно вспомнить слова пропагандистки Симонян: "Вся наша надежда на голод. Вот что это значит. Это значит, что сейчас начнется голод, и они снимут санкции и будут с нами дружить, потому что поймут, что не дружить с нами невозможно".

"То есть попытка создать угрожающую ситуацию на Африканском континенте, чтобы получить уступки от международного сообщества, являющегося типичным шантажистским поведением России", – отмечает аналитик Global Ukraine Foundation Марта Олийнык-Демочко.

Цель развития отношений Украины с Африкой также состоит в том, чтобы донести до этих стран манипулятивную натуру российских властей, использующих проблемы континента для шантажа и достижения собственных политических целей.

"Когда говоришь с людьми лично, объясняешь ситуацию на примерах, это действительно работает и меняет их мнение. Например, Министр съездил в четыре страны: Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению, где встречался с их высшим руководством". И сразу же, через несколько дней, во время рассмотрения резолюции Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Сенегал проголосовал за этот документ, хотя раньше Дакар воздерживался по украинским инициативам, то есть это и является свидетельством того, что приезжать надо, говорить и уделять время надо, для достижения желаемых нам результатов",

– говорит спикер МИД Украины Олег Николенко.



Как африканские страны голосовали в Генассамблее ООН / скриншот

Ракетный террор россиян сорвал поездку Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был вынужден прервать свое турне из-за масштабных обстрелов украинских городов со стороны России и вернуться в Киев. При этом он призвал Африку обратить внимание на военные преступления России и присоединиться к противостоянию Кремлю.

Призываю Африку оставить "нейтральность". Нейтральная позиция будет только побуждать Россию продолжать свою агрессию и преступную деятельность во всем мире, в том числе и в Африке. Москва должна услышать вашу позицию о том, что эта война неприемлема и должна прекратиться,

– заявил Дмитрий Кулеба.

У африканско-украинских отношений большой потенциал для развития. Сейчас трудно увидеть существенный результат, потому что этот процесс только начался, и продолжается прямо сейчас.

Несмотря на то, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был вынужден покинуть Африку, это турне продолжает специальный представитель Украины по Африке и ближнему Востоку Максим Субха. Встречи с африканскими лидерами продлятся до середины недели.

То, что Украина открывает для себя Африку именно в момент войны, также может оказать положительное влияние на развитие этих отношений, а визит Кулебы может стать историческим для Украины. Ведь это демонстрирует, что Украина солидарна с Африкой и заинтересована в решении общих проблем, даже несмотря на войну и сложности, с которыми мы сталкиваемся внутри нашей страны.