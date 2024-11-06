Что было бы, если бы Зеленский выехал 24 февраля: Кулеба вспомнил первые дни войны

Когда российская армия осуществила полномасштабное вторжение, кое-кто предложил президенту Украины подготовить видеозавещание. Однако об этом предложении Зеленский так и не узнал, это сообщение ему не передали, ведь он был настроен бороться с врагом.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, однако имя этого человека не раскрыл, лишь поделился, что он всем хорошо известен и в тот момент искренне сопереживал Зеленскому.

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То, что Зеленский не выехал из Киева, стало сигналом для других

Кулеба объяснил, что не передавал это сообщение президенту по одной причине. По его словам, он знал, что Зеленский находится в совершенно другой реальности и никуда из столицы Украины не уедет.

Если бы президент выехал из Киева, то мы бы Киев потеряли, потому что все бы побежали. Да, было много жертв, погибло много наших солдат, гражданских. Но то, что президент остался, стало сигналом многим людям, которые планировали драпануть,

– подчеркнул Кулеба.

Бывший министр МИД уверен, что управление государством рассыпалось бы, если Зеленский покинул бы столицу. Он также отметил, что наступит время, когда откроется правда о том, кто и как из представителей украинской власти (в частности судей, прокуроров, представителей министерств) вел себя в первые дни войны.

Планировалось разделить правительство на 2 части

Члены правительства, как рассказал Кулеба, действовали очень организованно. Тогда было принято решение разделить правительство на 2 части. Одни должны были остаться в Киеве, а другие выехать в Ивано-Франковск.

Кулеба рассказал, что его как раз записали к тем, кто должен был бы переехать в Ивано-Франковск. Говорит, что об этом узнал в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года, когда вернулся в Украину из командировки.

И тут мне говорят ехать в Ивано-Франковск. Я тогда такой: "Нет-нет, только не это. Никаких правительств в изгнании". Это же было уже. Правительство в Житомире, в Каменце-Подольском. Все, кто читал историю Украины, знают, что история с правительством в экзиле всегда завершалась тотальным проигрышем. Даже если это внутренний экзил,

– отметил Кулеба.

Зеленский разорвал замкнутый круг украинской истории

Бывший министр МИД Украины высказал мнение, что политикам во время войны в своей стране нельзя выезжать из столицы. Он уверен, что решение президента Зеленского на тот момент остаться в Киеве разорвало замкнутый круг украинской истории, когда при первом ударе с севера власть паковала чемоданы и путешествовала по Украине.

Потом проигрывала, оказывалась в экзиле за границей и писала мемуары о потерянной Украине. Меня чуть не стошнило от мысли, что мы становимся на путь наших исторических предшественников, которых я, конечно, уважаю: и Петлюру, и Винниченко, и Грушевского, и Шульгина. Я знал, что президент не планировал присоединяться к ним, поэтому он не покинул Киев,

– рассказал Кулеба.

В те сложные первые дни полномасштабного вторжения российской армии надо было бороться и работать днем и ночью над получением оружия, над введением санкций против России. Это, по словам Кулебы, реально помогало Украине противостоять врагу, а все остальное, в частности мысли о плане "Б", только ослабляло бы украинское правительство.