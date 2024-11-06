Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, однак ім'я цієї людини не розкрив, лише поділився, що вона всім добре відома і в той момент щиро співпереживала Зеленському.

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Те, що Зеленський не виїхав з Києва, стало сигналом для інших

Кулеба пояснив, що не передавав це повідомлення президенту з однієї причини. З його слів, він знав, що Зеленський перебуває в абсолютно іншій реальності й нікуди зі столиці України не поїде.

Якби президент виїхав з Києва, то ми б Київ втратили, тому що всі б побігли. Так, було багато жертв, загинуло багато наших солдатів, цивільних. Але те, що президент залишився, стало сигналом багатьом людям, які планували драпанути,

– наголосив Кулеба.

Колишній міністр МЗС впевнений, що управління державою розсипалося б, якщо Зеленський покинув би столицю. Він також зауважив, що настане час, коли відкриється правда про те, хто та як з представників української влади (зокрема суддів, прокурорів, представників міністерств) поводив себе у перші дні війни.

Планувалося розділити уряд на 2 частини

Члени уряду, як розповів Кулеба, діяли дуже організовано. Тоді було ухвалено рішення розділити уряд на 2 частини. Одні мали залишитися в Києві, а інші виїхати в Івано-Франківськ.

Кулеба розповів, що його як раз записали до тих, хто мав би переїхати в Івано-Франківськ. Каже, що про це дізнався в ніч з 24 на 25 лютого 2022 року, коли повернувся в Україну з відрядження.

І тут мені кажуть їхати в Івано-Франківськ. Я тоді такий: "Ні-ні, тільки не це. Ніяких урядів в екзилі". Це ж було вже. Уряд в Житомирі, в Кам'янці-Подільському. Усі, хто читав історію України, знають, що історія з урядом в екзилі завжди завершувалася тотальним програшем. Навіть якщо це внутрішній екзил,

– зазначив Кулеба.

Зеленський розірвав замкнене коло української історії

Колишній міністр МЗС України висловив думку, що політикам під час війни у своїй країні не можна виїжджати зі столиці. Він впевнений, що рішення президента Зеленського на той момент залишитися в Києві розірвало замкнене коло української історії, коли при першому ударі з півночі влада пакувала валізи та мандрувала Україною.

Потім програвала, опинялася в екзилі за кордоном та писала мемуари про втрачену Україну. Мене ледь не знудило від думки, що ми стаємо на шлях наших історичних попередників, яких я, звісно, поважаю: і Петлюру, і Винниченка, і Грушевського, і Шульгина. Я знав, що президент не планував приєднуватися до них, тому він не залишив Київ,

– розповів Кулеба.

В ті складні перші дні повномасштабного вторгнення російської армії треба було боротися і гарувати вдень і вночі над отриманням зброї, над введенням санкцій проти Росії. Це, зі слів Кулеби, реально допомагало Україні протистояти ворогу, а все інше, зокрема думки про план "Б", тільки ослаблювало б український уряд.