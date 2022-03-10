Не смогли достичь решения о прекращении огня, – итоги встречи Кулебы и Лаврова
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 10 марта встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры были в турецкой Анталии.
Темой для переговоров стала война в Украине. Приглашение на такую встречу Кулебе направил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, сообщает 24 канал.
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О чем договорились
После завершения переговоров глава МИД Дмитрий Кулеба вышел на брифинг, во время которого рассказал о результатах переговоров.
В частности, главной темой переговоров стало создание гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Особенно из Мариуполя, который находится в осаде.
Кроме того, дипломаты говорили о 24-часовом перемирии для решения всех насущных вопросов. Однако о прекращении огня стороны не договорились, Однако Кулеба подчеркнул, что желание достичь этой договоренности никак не связано с капитуляцией или выполнением требований Путина.
Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии,
– подчеркнул Кулеба.
Следующая встреча
Дмитрий Кулеба заявил, что готов продолжать встречи в таком же формате при посредничестве Турции. Однако у главы МИД Украины есть одно требование к кремлевскому дипломату.
Надеюсь, что формат, начатый сегодня, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широкораспространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что как только российская сторона будет готова к серьезному разговору, то он на него согласится. Кулеба подчеркнул, что наша страна сделает все для мира. Он добавил, что наша страна сильна и смогла сделать так, чтобы все планы Кремля провалились.
Говорили о ядерной безопасности
Дмитрий Кулеба заявил, что большую часть времени посвятили обсуждению именно гуманитарных вопросов. Однако глава МИД подчеркнул, что действия России на территории Украины являются военным преступлением и за него обязательно будет наказание.
В конце встречи по инициативе Лаврова министры говорили о ядерной безопасности. Глава кремлевского МИД высказался о трехсторонних консультациях между Украиной, Россией и МАГАТЭ. Однако Кулеба такую идею отверг.
Я ответил, что до прихода российских войск на территорию Украины все было в порядке с нашими ядерными объектами, нашими атомными электростанциями. Они функционировали надежно,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины подчеркнул, что лучшее, что может сделать Россия, это покинуть территории Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
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Требования к россиянам
Дмитрий Кулеба заявлял, что хочет провести переговоры так, чтобы они были максимально эффективными. У нас сильная позиция, но и завышенных ожиданий у министра не было.
В частности, среди требований Украины:
- прекращение огня;
- освобождение украинских территорий;
- решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией.
Кулеба называл целью переговоров найти ответ на то, как закончить войну, начатую Россией.
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