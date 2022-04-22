Кулеба встретился с украинскими беженцами в Болгарии

Тысячи украинских граждан из-за нападения России были вынуждены искать безопасное убежище в Европе. Часть наших граждан уехала в Болгарию.

Европейские страны гостеприимно приняли беженцев из Украины. Наши граждане получают всю необходимую помощь и поддержку в такой трудный момент.

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Встреча в Болгарии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с украинскими женщинами и детьми, которые находятся в Болгарии. Встреча у Софии была очень теплой.

Благодарен правительству и народу Болгарии за сердечное гостеприимство и поддержку. Неспровоцированную войну России необходимо прекратить, чтобы все украинцы могли вернуться домой и жить в мире,

– написал глава МИД Украины в твиттере.

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