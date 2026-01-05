Кулеба якобы может возглавить СВР: что говорят в ОП о возможном назначении

Владимир Зеленский встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой 5 января. СМИ предполагают, что причиной стал поиск форматов работы Службы внешней разведки президентом Украины.

Впрочем, пока неизвестно, куда Владимир Зеленский хочет назначить Дмитрия Кулебу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Зачем Зеленский встретился с Кулебой?

Источник издания предположил, что президент Владимир Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки, и именно с этим связана его сегодняшняя встреча с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

Собеседник подчеркнул, что многое зависит от амбиций и желаний самого экс-министра. Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию.

В свою очередь, в комментарии в комментарии 24 Канала источник в Офисе Президента Украины отметил, что Зеленский действительно думает о том, как обновить работу Службы внешней разведки, но сейчас все же рано говорить, кого он хочет назначить туда.

Собеседник объяснил, что Зеленский и Кулеба говорили о том, как дальше могут сотрудничать. Президент Украины давно думал, что надо включить Кулебу в государственную работу в том или ином формате, а сейчас думает, как усилить внешнеполитические позиции.

В то же время сам Дмитрий Кулеба пока не комментировал разговор с президентом Украины.

Что президент сказал о встрече с экс-главой МИД?