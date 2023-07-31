Дмитрий Кулеба заболел коронавирусом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заболел на COVID-19. В настоящее время он находится на самоизоляции.

В понедельник, 31 июля, он должен был встретиться с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Грличем Радманом. Однако по болезни Кулеба не мог присутствовать лично.

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Кулеба получил положительный тест на COVID-19

В пресс-службе МИД подчеркнули, что переговоры между Украиной и Хорватией проходили в онлайн-режиме.

Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись в гибридном формате. Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-режиме, находясь на самоизоляции после положительного теста на COVID-19,

– говорится в сообщении.

В онлайн-формате встречи министры обсудили формулу мира от Президента Украины Владимира Зеленского. Отдельно Кулеба также поблагодарил за хорватскую поддержку: военно-техническую, финансовую и гуманитарную, в том числе энергетическую, а также убежища более 27 тысяч украинцев, лечение наших защитников и оздоровление детей и членов их семей.

Отметим, что 31 июля в Украину прибыл глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Он начал свой визит с поездки в Гостомель Киевской области.

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