Кулеба забрал себе щенка, которого спасли в блокадном Мариуполе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приютил собачку, которую удалось спасти из заблокированного Мариуполя.

Собака родилась во время войны. Хозяева пропали без вести, а новоиспеченную маму с щенками вывезли из города небезразличные люди.

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Щенка назвали в честь города, где он родился

Собаку назвали символически – Марик.

Его вместе с другими собачками вывезли из Мариуполя, где пропали без вести люди, у которых мама собака родила щенков. Поэтому Марик. Я не мог не дать ему шанс на счастливую собачью жизнь,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Заметим, что это уже третья собака у Дмитрия Кулебы. У министра есть еще 2 – Густава и Бенджи.

Кулеба призвал людей забирать к себе животных, которые остались одни. Ведь им тоже очень нужна забота.

Война – это страдание не только людей, но и животных. И человечность – это заботиться и о первых, и о вторых. Берите животных, которые остались одни,

– сказал министр.

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