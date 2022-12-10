Так, после победы в развязанной Россией войне у Украины будут самые мощные вооруженные силы в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается на поле боя в Украине. После войны наше государство будет иметь одну из самых мощных армий мира, мощную армию Европы, если учитывать боевой опыт и морально-психологическое состояние, военное оборудование,

– отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что со стороны НАТО было бы глупо не взять в состав такого мощного контрибутора безопасности.

По словам Кулебы, в широком смысле восточная граница Украины уже является восточной границей евроатлантического пространства. И членство в НАТО станет только юридическим признанием этого факта. Глава украинского МИД не сомневается в том, что это произойдет.