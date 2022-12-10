Кулеба заявив, що ЗСУ будуть найпотужнішими в Європі
Так, після перемоги у розв'язаній Росією війні Україна матиме найпотужніші збройні сили в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання,
– зазначив Кулеба.
Він підкреслив, що з боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки.
За словами Кулеби, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. І членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. Очільник українського МЗС не сумнівається в тому, що це станеться.
Звернення Кулеби до тих, хто не вірить у перемогу України
Ще залишилися ті, хто досі не вірить у перемогу нашої держави. Міністр закордонних справ звернувся до політиків, експертів, ЗМІ та наукових кіл за кордоном, й наголосив, що Україна на шляху до перемоги.
Дмитро Кулеба зазначив, що декому "важко уявити українську перемогу". Однак ми на шляху до неї. І краще вже зараз готуватися до поразки Росії.
Крім того, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу очільник МЗС Естонії наголосив: "Якщо результати війни будуть невизначеними, то це означатиме, що ніхто в Європі не почуватиметься у безпеці". Урмас Рейнсалу підкреслив, що перемога нашої держави має бути беззаперечною, а усі окуповані Росією території повинні бути звільнені.