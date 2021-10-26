Кулеба заявил, что считает Путина убийцей

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Владимир Путин убийца. Он повторил слова, которые летом 2021 года сказал президент США Джо Байден.

В твиттере Дмитрий Кулеба провел час общения с подписчиками. По тегу #запитайКулебу он ответил на десятки сообщений твиттерян.

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"Путин – убийца"

Так, один из пользователей с никнеймом Сер ДжіО спросил главу Министерства иностранных дел, считает ли он Путина убийцей. Дмитрий Кулеба лаконично ответил, что "да".



Твит Кулебы о Путине / Скриншот

"Путин – убийца": главное о заявлении Джорджа Байдена

Журналист ABC News во время разговора с Джо Байденом спросил: "Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?".

Глава США ответил утвердительно: "Хм. Да, считаю".

Разговор о Путине начался с того, что разведка обнародовала данные о вмешательстве в выборы в США. Выяснилось, что российский президент курировал "очернение" кандидатуры Джо Байдена на выборах 2020 года.

На следующий день Путин, использовав детскую поговорку, ответил: "Кто обзывается – так сам называется".

Такая перепалка стала основой для личной встречи двух президентов. Она состоялась 16 июня в Женеве.

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