Война началась в Крыму, там она и закончится, – Кулеба назвал два пути возвращения полуострова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится вернуть Крым, который Россия захватила в 2014 году. Министр сообщил, что сейчас есть два пути возвращения полуострова.

Кулеба заявил, что для Украины очень важно вернуть Крым, отметив, что там война началась, и там она закончится. Что касается пути возвращения полуострова, то, как сказал глава МИД, есть военный и дипломатический.

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Кулеба допускает военный возврат Крыма

"Очень важно, чтобы мы вернули Крым. Эта война началась в Крыму и там и закончится. Вопрос только в том, как это будет сделано: военным или дипломатическим путем", – заявил Кулеба.

В то же время глава МИД предостерег от спекуляций на тему Крыма. В частности, он пояснил, что вопросами о том, что Крым носит особый статус, журналистами продвигается российский нарратив.

Задавая этот вопрос, вы поддерживаете российский нарратив о том, что Крым имеет особый статус. Это то, чего хотят россияне. Это ловушка!,

– отметил министр.

Когда Украина может вернуть Крым