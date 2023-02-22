Война началась в Крыму, там она и закончится, – Кулеба назвал два пути возвращения полуострова
Источник:De Telegraaf
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина стремится вернуть Крым, который Россия захватила в 2014 году. Министр сообщил, что сейчас есть два пути возвращения полуострова.
Кулеба заявил, что для Украины очень важно вернуть Крым, отметив, что там война началась, и там она закончится. Что касается пути возвращения полуострова, то, как сказал глава МИД, есть военный и дипломатический.
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Кулеба допускает военный возврат Крыма
"Очень важно, чтобы мы вернули Крым. Эта война началась в Крыму и там и закончится. Вопрос только в том, как это будет сделано: военным или дипломатическим путем", – заявил Кулеба.
В то же время глава МИД предостерег от спекуляций на тему Крыма. В частности, он пояснил, что вопросами о том, что Крым носит особый статус, журналистами продвигается российский нарратив.
Задавая этот вопрос, вы поддерживаете российский нарратив о том, что Крым имеет особый статус. Это то, чего хотят россияне. Это ловушка!,
– отметил министр.
Когда Украина может вернуть Крым
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что весной состоятся решающие бои в Украине. По словам Буданова, к лету 2023 года может вернуть Крым.
- Как говорят эксперты, первым шагом по пути к возвращению Крыма может стать освобождением Мелитополя. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского с освобождением Мелитополя фактически разваливается такое понятие как южный фронт противника.
- Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина стремится деоккупировать Крым, как и остальные захватившие Россию территории. Для этого нашим военным нужно дальнобойное оружие. В этом контексте у Украины есть определенные договоренности с Великобританией и США.
- Что важно, за возвращение Крыма выступают на Западе, заявляя, что Украине нужно вернуть остров, чтобы не создать прецедент. Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что битва за Крым может стать решающей в войне Украины с Россией.