Украина готова помочь США в деле Джулиани
Дмитрий Кулеба не слышал об официальных запросах ФБР к Украине по делу личного адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани. В то же время чиновник отметил, что украинская сторона "открыта к помощи" в случае необходимости.
Источник:CNN
Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба отметил, что его стране "нечего скрывать". Кулеба отметил: он не может судить, были ли некоторые действия со стороны Джулиани нарушением законодательства.
Заметьте Встреча Байдена и Путина пока не противоречит интересам Киева, – Кулеба
В то же время украинский политик отметил: адвокат Трампа "явно играл в политику и сделал ситуацию рискованной для Украины и ее отношений с Вашингтоном".
Мы сделали все возможное, чтобы избежать этой ловушки и сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США,
– отметил Кулеба.
Кроме того, глава МИД назвал время президентства Трампа сложным для Украины.
Дело Джулиани: главное
- Весной 2021 года в США активизировали уголовное расследование дел Джулиани, связанных с Украиной.
- 28 апреля правоохранители провели обыски в квартире и офисе Джулиани в Нью-Йорке.
- По данным американских СМИ, федеральные власти хотят узнать, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов. Они помогали ему искать компромат на соперников Трампа на политической арене США.
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