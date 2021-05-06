Дмитрий Кулеба не слышал об официальных запросах ФБР к Украине по делу личного адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани. В то же время чиновник отметил, что украинская сторона "открыта к помощи" в случае необходимости.

Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба отметил, что его стране "нечего скрывать". Кулеба отметил: он не может судить, были ли некоторые действия со стороны Джулиани нарушением законодательства.

Заметьте Встреча Байдена и Путина пока не противоречит интересам Киева, – Кулеба

В то же время украинский политик отметил: адвокат Трампа "явно играл в политику и сделал ситуацию рискованной для Украины и ее отношений с Вашингтоном".

Мы сделали все возможное, чтобы избежать этой ловушки и сохранить двухпартийную поддержку Украины со стороны США,

– отметил Кулеба.

Кроме того, глава МИД назвал время президентства Трампа сложным для Украины.

Дело Джулиани: главное