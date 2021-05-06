Україна готова допомогти США у справі Джуліані
Дмитро Кулеба не чув про офіційні запити ФБР до України щодо справи особистого адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джуліані. Водночас посадовець наголосив, що українська сторона "відкрита до допомоги" у разі потреби.
Джерело:CNN
Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба наголосив, що його країні "немає чого приховувати". Кулеба зауважив: він не може судити, чи були деякі дії з боку Джуліані порушенням законодавства.
Зауважте Зустріч Байдена і Путіна наразі не суперечить інтересам Києва, – Кулеба
Водночас український політик зауважив: адвокат Трампа "явно грав у політику та зробив ситуацію ризиковою для України та її відносин із Вашингтоном".
Ми зробили усе можливе, щоб уникнути цієї пастки та зберегти двопартійну підтримку України з боку США,
– наголосив Кулеба.
Окрім того, глава МЗС назвав часи президентства Трампа складними для України.
Справа Джуліані: головне
- Навесні 2021 року у США активізували кримінальне розслідування справ Джуліані, пов'язаних з Україною.
- 28 квітня правоохоронці провели обшуки у квартирі та офісі Джуліані у Нью-Йорку.
- За даними американських ЗМІ, федеральна влада хоче дізнатися, чи лобіював Джуліані незаконно адміністрацію Трампа у 2019 році від імені українських чиновників та олігархів. Вони допомагали йому шукати компромат на суперників Трампа на політичній арені США.
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