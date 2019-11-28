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      Кулеба показал фото из больницы после ДТП

      208 Читати новину українською
      Николай Кулеба / president.gov.ua

      Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба опубликовал свое фото из больницы после серьезного ДТП вместе с детьми под Киевом. Чиновник благодарен всем неравнодушным за поддержку.

      "С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо", – написал Кулеба на своей фейсбук-странице.

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      Омбудсмен добавил, что его пришел проведать водителя другого авто-участника аварии Вадим.

      "Вадим уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" – написал Кулеба.

      Заметим, у Кулебы диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. По данным медиков, реабилитация Кулебы может длиться до 1,5 года. Длительным будет и психологическое восстановление.

      Что известно о ДТП с Кулебой

      Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. Авария произошла на перекрестке, когда авто Кулебы выехало на красный свет, о чем свидетельствуют камеры видеонаблюдения. И первые данные следствия указывают на вину именно омбудсмена в этой аварии.

      В автомобиле в момент аварии Кулеба находился вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние Тимофея достаточно тяжелое и он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи поддерживают парня в коме. Елисей находится в Охматдете с переломами таза, челюсти и с травмой печени.

      Еще один пострадавший в ДТП – водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

      По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Аварии и ДТП Николай Кулеба
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