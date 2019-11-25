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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      ДТП с участием Кулебы: первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена

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      Советник Авакова: Первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП возле Чабанов / Скриншот с видео

      Первые данные следствия свидетельствуют о том, что во время ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны, правила нарушал детский омбудсмен Николай Кулеба.

      Как отметил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире "Радио НВ", первые данные следствия указывают на вину уполномоченного президента по правам ребенка.

      Подробнее об аварии! Николай Кулеба с детьми попал в ДТП: все новости

      По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба,
      – подчеркнул он.

      Что известно о ДТП с участием Николая Кулебы: коротко

      • Николай Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. ДТП произошло на перекрестке. Судя по записи с камер, авто Кулебы начало движение на красный свет.
      • В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу.
      • Состояние Кулебы – средней тяжести. Медики ему диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
      • Что касается Тимофея, то его состояние – довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи говорят, что поддерживают парня в коме.
      • Елисей находится в больнице Охматдет. У него переломаны таз, челюсть, а также он получил травму печени.
      • Еще один пострадавший – водитель микроавтобуса, который, собственно, столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
      • По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

      Обратите внимание! Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно о нем и его семье

      ДТП С УЧАСТИЕМ НИКОЛАЯ КУЛЕБЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Приемы визуализации помогли черкасщанину сорвать джекпот в "Лото-Забава"
      25 ноября
      1809
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Николай Кулеба Министерство внутренних дел Аварии и ДТП
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