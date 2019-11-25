Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП: появился комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу аварии, в которую попал уполномоченный по правам человека Николай Кулеба. Вместе с госслужащим пострадали и его дети.

Вспомнил украинский гарант о жутком ДТП в очередном видеообращении к украинцам, которое вышло 25 ноября.

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"Я уверен, я верю. Будем молиться и держать кулаки. Чтобы все было в порядке и с Вами (Николаем Кулебой – 24 канал), и с детьми", – заявил Зеленский.

Зеленский обратился к украинцам в очередном видео

Что известно о ДТП с участием Николая Кулебы: коротко

Николай Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. ДТП произошло на перекрестке. Судя по записи с камер, авто Кулебы начало движение на красный свет.

В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу.

Состояние Кулебы – средней тяжести. Медики ему диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Что касается Тимофея, то его состояние – довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи говорят, что поддерживают парня в коме.

Елисей находится в больнице Охматдет. У него переломаны таз, челюсть, а также он получил травму печени.

Еще один пострадавший – водитель микроавтобуса, который собственно столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

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