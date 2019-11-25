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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП: появился комментарий Зеленского

      195 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу аварии, в которую попал уполномоченный по правам человека Николай Кулеба. Вместе с госслужащим пострадали и его дети.

      Вспомнил украинский гарант о жутком ДТП в очередном видеообращении к украинцам, которое вышло 25 ноября.

      Подробнее! Николай Кулеба с детьми попал в ДТП: все новости

      "Я уверен, я верю. Будем молиться и держать кулаки. Чтобы все было в порядке и с Вами (Николаем Кулебой – 24 канал), и с детьми", – заявил Зеленский.

      Зеленский обратился к украинцам в очередном видео

      Что известно о ДТП с участием Николая Кулебы: коротко

      • Николай Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. ДТП произошло на перекрестке. Судя по записи с камер, авто Кулебы начало движение на красный свет.
      • В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу.
      • Состояние Кулебы – средней тяжести. Медики ему диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
      • Что касается Тимофея, то его состояние – довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. Врачи говорят, что поддерживают парня в коме.
      • Елисей находится в больнице Охматдет. У него переломаны таз, челюсть, а также он получил травму печени.
      • Еще один пострадавший – водитель микроавтобуса, который собственно столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
      • По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

      Обратите внимание! Николай Кулеба попал в ДТП: все, что известно про него и его семью

      ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА КУЛЕБЫ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Николай Кулеба Владимир Зеленский Президент Украины
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