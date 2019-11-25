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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП: з’явився коментар Зеленського

      1433 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленсський висловив жаль щодо аварії, в яку потрапив уповноважений з прав людини Микола Кулеба. Разом із держслужбовцем постраждали і його діти.

      Згадав український гарант про жахливу ДТП у черговому відеозверненні до українців, яке вийшло 25 листопада.

      Детальніше! Микола Кулеба із дітьми потрапив у ДТП: всі новини

      "Я впевнений, я вірю. Будемо молитися та тримати кулаки. Щоб все було гаразд і з Вами (Миколою Кулебою – 24 канал), і з дітьми", – заявив Зеленський.

      Зеленський звернувся до українців у черговому відео 

      Що відомо про ДТП за участю Миколи Кулеби: коротко 

      • Микола Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. ДТП сталася на перехресті. Судячи з запису з камер, авто Кулеби почало рух на червоне світло. 
      • У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні.
      • Стан Кулеби – середньої тяжкості. Медики йому діагностували струс мозку та численні забої й травми.
      • Щодо Тимофія, то його стан – доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі кажуть, що пдтримують хлопця у комі.
      • Єлісей перебуває лікарі в Охматдит. У нього переламано таз, щелепу, а також він отримав травму печінки. 
      • Ще один потерпілий – водій мікроавтобуса, який власне зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
      • За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

      Зверніть увагу! Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Микола Кулеба Володимир Зеленський Президент України
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