Дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП: з’явився коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленсський висловив жаль щодо аварії, в яку потрапив уповноважений з прав людини Микола Кулеба. Разом із держслужбовцем постраждали і його діти.

Згадав український гарант про жахливу ДТП у черговому відеозверненні до українців, яке вийшло 25 листопада.

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"Я впевнений, я вірю. Будемо молитися та тримати кулаки. Щоб все було гаразд і з Вами (Миколою Кулебою – 24 канал), і з дітьми", – заявив Зеленський.

Зеленський звернувся до українців у черговому відео

Що відомо про ДТП за участю Миколи Кулеби: коротко

Микола Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. ДТП сталася на перехресті. Судячи з запису з камер, авто Кулеби почало рух на червоне світло.

У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні.

Стан Кулеби – середньої тяжкості. Медики йому діагностували струс мозку та численні забої й травми.

Щодо Тимофія, то його стан – доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі кажуть, що пдтримують хлопця у комі.

Єлісей перебуває лікарі в Охматдит. У нього переламано таз, щелепу, а також він отримав травму печінки.

Ще один потерпілий – водій мікроавтобуса, який власне зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

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