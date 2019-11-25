ДТП за участю Кулеби: перші дані слідства вказують на вину дитячого омбудсмена

Перші дані слідства свідчать про те, що під час ДТП, яка сталася 24 листопада поблизу селища Чабани, правила порушував дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

Як зауважив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко у ефірі "Радіо НВ", перші дані слідства вказують на вину уповноваженого президента з прав дитини.

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За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба,

– наголосив він.

Що відомо про ДТП за участю Миколи Кулеби: коротко

Микола Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. ДТП сталася на перехресті. Судячи з запису з камер, авто Кулеби почало рух на червоне світло.

У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні.

Стан Кулеби – середньої тяжкості. Медики йому діагностували струс мозку та численні забої й травми.

Щодо Тимофія, то його стан – доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі кажуть, що пдтримують хлопця у комі.

Єлісей перебуває лікарі в Охматдит. У нього переламано таз, щелепу, а також він отримав травму печінки.

Ще один потерпілий – водій мікроавтобуса, який власне зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

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