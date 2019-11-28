Кулеба показав фото з лікарні після ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба опублікував своє фото з лікарні після серйозної ДТП разом з дітьми під Києвом. Чиновник подякував усім небайдужим за підтримку.

"З моменту страшної ДТП пройшло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре", – написав Кулеба на своїй фейсбук-сторінці.

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Омбудсмен додав, що прийшов провідати водій іншого авто-учасника аварії Вадим

"Вадим вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!" – написав Кулеба.

Зауважимо, в Кулеби діагностували струс мозку та численні забої і травми. За даними медиків, реабілітація Кулеби може тривати до 1,5 року. Тривалим буде і психологічне відновлення.

Що відомо про ДТП з Кулебою

Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. Аварія сталася на перехресті, коли авто Кулеби виїхало на червоне світло, свідчать камери відеоспостереження. І перші дані слідства вказують на вину саме омбудсмена в цій аварії.

В автомобілі у момент аварії Кулеба перебував разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні з різними травмами. Стан Тимофія досить важкий і він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі підтримують хлопця у комі. Єлисей перебуває лікарі в Охматдит з переломами тазу, щелепи та з травмою печінки.

Ще один потерпілий у ДТП – водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка забрали до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.