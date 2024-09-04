Получит ли Кулеба новую должность: что об этом говорит Зеленский

Министр иностранных дел написал заявление об увольнении 4 сентября. Верховная Рада 5 сентября закончила заседание, не рассмотрев заявление Дмитрия Кулебы.

То есть пока он остается работать главой МИД Украины. Ранее издание Liga.net со ссылкой на три источника среди руководства фракции "Слуга народа" написало, что новым министром иностранных дел может стать заместитель Дмитрия Кулебы, который до этого был замом главы Офиса Президента Андрея Ермака, пишет 24 Канал.

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Какую должность может получить Дмитрий Кулеба

Владимир Зеленский на брифинге, видео с которого показало издание "РБК-Украина", с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом 4 сентября ответил на вопрос, известно ли, какую должность займет Дмитрий Кулеба.

Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, есть ответы на это – когда им будут предложены те или иные должности,

– заявил президент.

Он добавил, что сегодня говорить об этом еще рано.

Стоит заметить, что один из собеседников издания Liga.net заявил: "Он дипломат и посол. Без работы не останется".

Важно. Кандидатуру министра иностранных дел, согласно законодательству, подает президент Украины.

Стоит заметить, что Дмитрий Кулеба возглавлял министерство иностранных дел с 4 марта 2020 года.