Тобто наразі він залишається працювати очільником МЗС України. Раніше видання Liga.net із посиланням на три джерела серед керівництва фракції "Слуга народу" написало, що новим міністром закордонних справ може стати заступник Дмитра Кулеби, який до цього був замом глави Офісу Президента Андрія Єрмака, пише 24 Канал.

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Яку посаду може отримати Дмитро Кулеба

Володимир Зеленський на брифінгу, відео з якого показало видання "РБК-Україна", з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом 4 вересня відповів на питання, чи відомо, яку посаду займе Дмитро Кулеба.

Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр, є відповіді на це – коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади,

– заявив президент.

Він додав, що сьогодні говорити про це ще рано.

Варто зауважити, що один зі співрозмовників видання Liga.net заявив: "Він дипломат і посол. Без роботи не залишиться".

Важливо. Кандидатуру міністра закордонних справ, згідно з законодавством, подає президент України.

Варто зауважити, що Дмитро Кулеба очолював міністерство закордонних справ з 4 березня 2020 року. .