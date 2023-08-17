В то же время сам Кулеба подчеркнул, что это уже не первый слух о его возможном увольнении. По его словам, если это распространяют, значит, это кому-то нужно.
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Кулеба высказался по поводу слухов об отставке
Министр вспомнил, что после его назначения в министерство в марте 2020 года, слухи, что его хотят уволить, начали "шириться уже в октябре того же года". Сам он подчеркнул, что, по крайней мере, сейчас не собирается покидать свой пост.
Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему,
– сказал Кулеба.
Несмотря на это, он напомнил, что может уйти из министерства только при двух обстоятельствах. А именно, если об этом его попросит президент, или если зайдет "в какое-то принципиальное сопротивление с внешней политикой" и не сочтет возможным с этим работать.
Недавно Кулеба комментировал "голоса" о переговорах с Россией.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба 12 августа сказал, что осенью 2023 года политический сезон будет крайне сложным. Это связано с тем, что Украина примет участие во встречах, на которых, вероятно, будут звучать призывы к переговорам с Россией.
- Он подчеркнул, что министерство будет делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы "эти голоса угасали". Однако он подчеркнул, что это мощная работа и многие переговорные процессы.
- В конце концов, Кулеба напомнил, что Украина может провести переговоры с Россией Однако для этого необходимо, чтобы Кремль вывел все войска. Кроме того, наше государство не намерено договариваться с российским диктатором Путиным.
- Напоследок он сказал, что прежде чем пойти на переговоры, Украина должна убедиться, что Россия не планирует напасть снова через некоторое время. А для договоренностей наше государство может использовать посредников как с зерновым соглашением.