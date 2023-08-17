В то же время сам Кулеба подчеркнул, что это уже не первый слух о его возможном увольнении. По его словам, если это распространяют, значит, это кому-то нужно.

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Кулеба высказался по поводу слухов об отставке

Министр вспомнил, что после его назначения в министерство в марте 2020 года, слухи, что его хотят уволить, начали "шириться уже в октябре того же года". Сам он подчеркнул, что, по крайней мере, сейчас не собирается покидать свой пост.

Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему,

– сказал Кулеба.

Несмотря на это, он напомнил, что может уйти из министерства только при двух обстоятельствах. А именно, если об этом его попросит президент, или если зайдет "в какое-то принципиальное сопротивление с внешней политикой" и не сочтет возможным с этим работать.

Недавно Кулеба комментировал "голоса" о переговорах с Россией.