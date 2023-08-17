Водночас сам Кулеба наголосив, що це вже не перша чутка про його можливе звільнення. За його словами, якщо це розповсюджують, значить це комусь потрібно.
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Кулеба висловився щодо чуток про відставку
Міністр пригадав, що після його призначення у міністерство у березні 2020 року, чутки про те, що його хочуть звільнити почали "ширитися вже в жовтні того ж року". Сам він наголосив, що, принаймні, зараз не збирається покидати свій пост.
Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього,
– сказав Кулеба.
Попри це, він нагадав, що може піти з міністерства лише за двох обставин: якщо про це його попросить президент, або якщо зайде "в якесь принципову супротивність із зовнішньою політикою" і не вважатиме за можливе з цим працювати.
Нещодавно Кулеба коментував "голоси" про перемовини з Росією
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба 12 серпня сказав, що восени 2023 року політичний сезон буде вкрай складним. Це пов'язано з тим, що Україна братиме участь в зустрічах, на яких, імовірно, лунатимуть заклики до перемовин з Росією.
- Він наголосив, що міністерство робитиме все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб "ці голоси згасали". Однак він наголосив, що це потужна робота та багато переговорних процесів.
- Зрештою Кулеба нагадав, що Україна може провести переговори з Росією, проте для цього необхідно, аби Кремль вивів усі війська. Крім того, наша держава не збирається домовлятися з російським диктатором Путіним.
- Наостанок він сказав, що перш ніж піти на переговори Україна має впевнитись, що Росія не планує напасти знову через деякий час. А для домовленостей наша держава може використати посередників, як із зерновою угодою.