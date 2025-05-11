Новая жизнь для животных: как формируется культура адопции в Украине

Истории спасения животных в Украине уже давно не единичные случаи, а настоящее движение поддержки, прочно укоренившееся в общественном сознании. С первых дней полномасштабного вторжения украинцы не только спасают друг друга, но и помогают тем, кто не может сам попросить о помощи, – животным.

Сотни приютов и тысячи волонтеров – такова новая реальность, в которой забота о четвероногих стала делом общей ответственности. О том, что происходит на государственном и общественном уровне, а также – что стоит знать тем, кто планирует приютить любимца из приюта, читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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За последние два года количество животных в приютах Украины выросло в разы. По данным исследования центра "Социоинформ", в тыловых областях количество четвероногих в приютах увеличилось на 20 – 30%. Под опекой волонтеров – на 60%. В приютах прифронтовых регионов – на 100% и более. В основном это не "уличные" животные, а домашние любимцы, которых оставили хозяева во время поспешной эвакуации.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины сообщают, что сейчас в приютах Киева и области находится около 6000 животных. Это преимущественно те, кого удалось эвакуировать из прифронтовых территорий или спасти в первые месяцы полномасштабного вторжения. Все эти животные зарегистрированы, провакцинированы и находятся под постоянным наблюдением. Ежедневная работа над их содержанием и адаптацией – результат тесного взаимодействия коммунальных служб, волонтерских организаций и неравнодушных украинцев.

В одном из крупнейших приютов Киевской области сейчас находится около 3500 животных – это примерно 3100 собак и 400 кошек. Но цифра постоянно меняется. Часть животных находит владельцев, в среднем – 25 животных в месяц едут домой. В то же время поступает вдвое больше – около 50.

Как война и СМИ изменили отношение к адопции животных

Популярность адопции в Украине выросла не только из-за войны, но и благодаря росту внимания к теме в СМИ и соцсетях. Кажется, что люди начали больше забирать животных, ведь изменился информационный фон – стало больше историй спасения, больше примеров, которые подсвечиваются обществом и медиа.

Показательной стала эвакуация животных с Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС. О спасательных операциях говорили в СМИ, и значительную часть четвероногих удалось быстро пристроить. Такие истории стали толчком – люди увидели, что приютить животное из приюта не менее важно, чем помочь человеку.

В то же время изменилось и то, кто именно берет животных. Большая часть – это молодые люди, пары. Часто это семьи с детьми. Очень заметно, что для них животное – это почти как еще один ребенок. Такие владельцы не ждут "идеальных" любимцев, понимают, что животные могут иметь сложное прошлое, травматический опыт, непростой характер или потребности в дополнительной адаптации, и готовы с этим работать. Они на связи с кураторами, не боятся вызовов.

Все это говорит о зрелом и ответственном подходе нового поколения: не благотворительность ради фото, а искреннее желание подарить животному новую жизнь и дом.

Как государство поддерживает адопцию домашних животных

Несмотря на рост интереса украинцев к адопции, системная поддержка на государственном уровне до сих пор остается незначительной. Первым действенным шагом могли бы стать регулярные мероприятия по адопции, – по крайней мере раз в месяц. Но для этого нужно хотя бы базовое финансирование: на аренду помещений, информационную кампанию, логистику. Важно, чтобы подобные инициативы охватывали не только Киев, но и другие города, где ситуация с бездомными животными такая же критическая.

В большинстве украинских приютов финансирование – исключительно частное. И это огромная нагрузка на волонтеров. Но даже необязательно строить новые государственные приюты. Достаточно было бы обеспечить доступ к бесплатной стерилизации и вакцинации – это уже бы существенно уменьшило количество животных на улицах.

Одной из самых острых потребностей остается корм. В крупных приютах ежедневные объемы потребления поражают. Мало кто задумывается, сколько ресурсов ежедневно требуют большие приюты.

Если просто подсчитать: одна собака съедает около 500 граммов сухого корма в день. А теперь представьте приют, где живет три тысячи животных – это уже полторы тонны ежедневно. За месяц – 45 тонн. Все это нужно где-то найти, закупить, доставить и распределить. Это колоссальный вызов, с которым приюты часто остаются один на один.

Еще одно важное направление – диджитализация. Современные IT-решения позволяют формировать эффективные системы учета и поиска домов для животных. Почему бы не сделать условную "Дию для животных"? Есть фото, есть место, где животное нашли, – все это легко распространяется в соцсетях. Это могло бы существенно ускорить процесс адопции и объединить усилия зоозащитников, волонтеров и государства.

Несмотря на заметные сдвиги, в Украине до сих пор отсутствует полноценная общенациональная система учета домашних и бездомных животных. Хотя идентификационные программы уже постепенно появляются, пока большинство из них – это коммерческие инициативы, находящихся на стадии становления.

В некоторых регионах уже действуют центры идентификации, которые сотрудничают с приютами. Если учреждение подключено к одной из таких систем, животным могут имплантировать чип или прикрепить специальный жетон. Информация о любимце вносится в реестр, и с этого момента его можно учитывать. А если животное найдет хозяина и в будущем потеряется, именно благодаря чипу его можно будет найти.

Кроме инициатив общественных организаций, на государственном уровне также происходят важные шаги для улучшения ситуации с бездомными животными. В частности, Киевский городской совет утвердил Городскую целевую программу обращения с животными на 2024 – 2025 годы. Эта программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на регулирование численности бездомных животных гуманными методами, в частности стерилизацию и вакцинацию против бешенства.

Также планируется создание обустроенных площадок для выгула и тренировок домашних любимцев и проведение информационных кампаний для формирования ответственного отношения к животным среди жителей города.

Подготовка к адопции: что следует знать будущим владельцам

Перед тем, как открыть двери своего дома для нового хвостатого друга, важно открыть еще и сердце – к пониманию, ответственности и осведомленности. Адопция животного из приюта – это не просто доброе дело, но и серьезный шаг, который требует подготовки. Ведь почти каждый пес или кошка, которые попали в приют, уже имеют за плечами сложную историю – пережили стресс, были брошены или родились под открытым небом. Многие из них не социализированы, боятся людей или не могут сразу привыкнуть к большому пространству после жизни в вольере.

Будущим владельцам стоит проконсультироваться с куратором приюта, зоопсихологом и ветеринарным врачом. Специалисты объяснят индивидуальные особенности поведения животного, помогут адаптировать его к новой среде и при необходимости – скорректировать питание. Знания и подготовка помогут избежать ошибок – и самое главное, не придется возвращать животное обратно в приют, потому что "не сошлись характерами". Для четвероногих это не просто разочарование – это повторная потеря дома, а значит, еще одна психологическая травма.

Кроме того, необязательно забирать животное из приюта, чтобы изменить его жизнь. На самом деле существует множество способов помощи – и для этого даже не всегда нужно выходить из дома.

Самое простое – приехать в приют и помочь физически: выгулять собаку, убрать вольеры или просто подарить им немного человеческого внимания. Для собак это не просто прогулка – это шанс на социализацию, на адаптацию к поводку, к прикосновению, к доброму отношению. Медики могут помогать с обработкой от блох и клещей, строители – с вольерами.

Фотографы, копирайтеры, SMMники, айтишники – все, кто может помочь с каталогизацией животных, написанием историй, созданием ботов или систем для волонтеров. Ведь цель приюта – это просто дать крышу, а найти новую семью, и чем быстрее, тем лучше.

Поддержать можно и финансово: от регулярных переводов до точечной помощи конкретному животному – кормом, лекарствами или обработками. Такой формат называют "виртуальным опекуном": животное остается в приюте, но вы обеспечиваете его потребности дистанционно. Возможно, однажды именно вы приедете за ним лично.

Забота о животных – это не только о больших проектах или государственных инициативах. Это о маленьких решениях каждого из нас: узнать больше, поддержать, помочь или даже приютить.

Хотя практика адопции животных в Украине еще не так развита, как в Европе, ее уровень постепенно растет благодаря волонтерам, неравнодушным гражданам и социальным проектам.



Такие мероприятия как Дни Адопции – наглядный пример того, как можно менять ситуацию. Ведь большинство приютов расположены далеко за пределами города, и не каждый желающий имеет возможность поехать туда лично. Это возможность познакомиться с животными в удобном месте и пообщаться со специалистами. Именно поэтому такие мероприятия – это мост между людьми и теми, кто ждет дом и любящую семью.