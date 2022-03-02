Кума Путина называет "ужасным фейком" информацию, рассказанную в РФ о войне против Украины

Кума Владимира Путина и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова называет ужасным фейком ту информацию, которую о войне против Украины рассказывают в России.

Женщина также признала, что Кремль скрывает ужасные потери армии оккупанта.

​К теме Минобороны России впервые озвучило потери в Украине: количество погибших сильно приуменьшено

"Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за несколько суток интенсивных столкновений не может не быть жертв!" – добавила она.

Россия за неделю войны с Украиной, которую сама и развязала, потеряла более 5800 своих военных. Однако генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос говорит, что это не останавливает Владимира Путина.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!