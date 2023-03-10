Кумиром Путина оказался не Сталин

Украинская разведка сообщает, что Россия готовится к большой провокации на границе Украины с Беларусью. Ее цель – убедить Лукашенко принять участие в войне против Украины, а также создать среди белорусского общества поддержку войны.

Россия поклоняется Третьему рейху

Интересно, что главной фигурой в проведении этой провокации разведка называет одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева. В последние годы путинский режим использует его для выполнения самых грязных пропагандистских задач в телевизионном эфире России.

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Соловьев был выбран для того, чтобы создать нужную для России картинку провокации. Она, кстати, будет напоминать знаменитую провокацию, совершенную режимом Адольфа Гитлера накануне нападения на Польшу, которая стала стартовым выстрелом накануне Второй мировой войны.

Тогда немецкие пропагандисты сообщали, что якобы поляки захватили немецкую радиостанцию, чего действительно никогда не было. На самом деле, эту же радиостанцию захватили эсэсовцы, переодетые в польскую военную форму.

Совершенно очевидно, что россияне продолжают использовать гитлеровские практики, а Соловьев работает по методикам Геббельса и других пропагандистов Третьего рейха. Это неудивительно, ведь современная Россия с восторгом относится к этой форме государственной организации. Такого количества отсылок к гитлеровским соратникам, количества книг об истории Третьего рейха и его лидерах вы не найдете ни в одной другой стране мира.

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Гитлер является гораздо большим кумиром Путина, чем Сталин. Соловьев и другие российские пропагандисты пытаются подражать Геббельсу. Ведь все то, что мы видим и слышим от них, является реальным отражением ужасной политики в области войны и пропаганды.