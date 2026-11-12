Кумулятивный эффект от ударов по НПЗ: Романенко объяснил новую тактику дроновых атак на Россию

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России дают кумулятивный эффект и наносят ощутимый ущерб топливной инфраструктуре противника, о чем в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

Военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже дают ощутимый кумулятивный результат.

Новая тактика ударов по НПЗ

Романенко обратил внимание на то, как изменился подход украинских сил к поражению вражеских заводов. Если раньше дроны запускали поодиночке, то теперь на один объект направляют группы из 10 – 15 беспилотников, каждый из которых несет боевую часть весом около 90 килограммов.

По его словам, повреждения отдельных предприятий временно выводили из строя до 7% мощностей, а в совокупности потери противника достигают более 40%.

Благодаря системным поражениям объектов по производству горюче-смазочных материалов воздействие оказывается сразу на несколько сфер: военную, экономическую, морально-психологическую и информационную. Кроме того, в России вновь фиксируется возвращение дефицита бензина.

Как помогли израильские технологии?

По словам эксперта, преодолеть зависимость от американской спутниковой связи помогла поддержка израильской стороны.

Трамп и Америка отключили нас от Starlink и Starshield, потом восстановили, не давали развиваться и так далее. Понятно, почему такая монополия приводит к чему-то... И поэтому мы нашли возможность получить помощь от израильтян. Они представляют свой аналог Starlink – не такой скоростной, но действующий на всей территории Российской Федерации,

– рассказал Романенко.

Благодаря этому украинские операторы получили возможность гибко управлять каждым беспилотником непосредственно во время полета и оперативно менять приоритеты.

Оператор запускает группу из 15 дронов на один объект, но имеет возможность управлять каждым беспилотником отдельно. Когда они подлетают, первые дроны наносят удары: часть из них сбивают, но попадания уже вызывают возгорания и пожары. По старой тактике все остальные должны были бы добивать ту же цель, но это нерационально. Вместо этого следует перенаправлять удары на соседние важные объекты. Ведь завод – это масштабная структура, и бить нужно не только по резервуарам, а прежде всего по тем узлам, которые существуют в единственном экземпляре и непосредственно влияют на весь технологический процесс,

– подчеркнул специалист.

Именно поэтому, как отметил эксперт, на кадрах поражений теперь видна не отдельная вспышка, а целая горящая линия на горизонте.

Игорь Романенко о кумулятивном эффекте ударов по российским НПЗ: видео

Когда ожидать реальных переговоров и что может заставить Россию?

Комментируя перспективы перемирия осенью-зимой, Романенко подчеркнул, что никаких уступок от Москвы в ближайшее время ждать не стоит, даже несмотря на проблемы россиян с топливом.

Это необходимо, но не настолько, чтобы это привело к переходу к реальным переговорам. Здесь особых иллюзий на этот год, вряд ли стоит питать. Это весна следующего года, если мы заставим их прекратить ведение боевых действий совместно с нашими союзниками,

– отметил эксперт.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор сохраняет ресурсы для эскалации и рассчитывает оказать давление на украинцев с помощью фактора зимы. Чтобы сорвать эти планы и заставить врага сесть за стол переговоров, Украине крайне необходимы техника, вооружение, боеприпасы и финансовые ресурсы от партнеров.