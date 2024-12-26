Нардеп Куницкий уже три месяца в "недельной" командировке в США: как он выехал снова

Журналисты "Схем" выяснили, что нардер Куницкий, который уже три месяца не возвращается из США выехал туда на основании недельной командировки. Он уже не впервые задерживается в командировках, а по предыдущему случаю ему грозит уголовное наказание.

В эту командировку Куницкий выехал имея уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Как Куницкий второй раз нарушил условия командировки

В эту командировку Куницкий выехал уже после того, как ГБР в декабре 2023-го года начало расследовать обстоятельства его другого выезда за границу, летом 2023-го года. Тогда Куницкий получил от председателя Рады разрешение на выезд в краткосрочную рабочую командировку в Израиль, зато вернулся только через три недели.

В комментарии журналистам председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уголовное производство не ограничивает деятельность депутатов.

На пленарных заседаниях он последний раз был в сентябре. В комитете по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого он является, говорят, что последний раз депутат присутствовал в октябре, в режиме видеоконференции.

Куницкий уже второй раз выехал в командировку за границу и задержался там. В сентябре 2024 года Александр Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда нардеп отправился к семье, которая находится в США.

Нардеп тогда сообщил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Вероятно, говорится об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Александра Куницкого за незаконную съемку блокпоста