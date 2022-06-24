Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Государственной службы чрезвычайных ситуаций Александр Хорунжий, передает 24 канал. По его словам, всего в Украине местные органы власти определили 240 мест отдыха у воды, но оборудованы пляжами 194.

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Не начали купальный сезон в находящихся под оккупацией регионах и в тех, где продолжаются боевые действия. Речь идет о таких областях:

Киев и город Киев;

Донецкая;

Черниговская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская.

Это регионы, где мы не рекомендуем вообще выходить на отдых у моря или водоемов. Они могут быть загрязнены огромным количеством взрывоопасных предметов,

– подчеркнул Хорунжий.

Очищают акватории от взрывчатки

Пресофицер пояснил, что там, где начался купальный сезон, люди должны соблюдать правила – купаться только в местах, которые определили для этого военные администрации и местные власти. Такие объекты оборудовали спасательными постами, очистили, убрали дно. Кроме того, водоемы для купания должны быть без быстрого течения и иметь пологий спуск в воду.

Хорунжого рассказал, что спасатели очистили от взрывоопасных предметов около 33 гектаров акваторий. Больше всего их было в Киевской области. В настоящее время работники ГСЧС очищают акватории Сумщины, Николаевщины и Запорожья.

"Работа под водой тяжелее. Там человек должен быть не только пиротехником, но и водолазом", - подчеркнул Хорунжий.

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Пляжи в Одесской области

Местные власти Одесщины предостерегают людей от купания в море и пребывания на пляжах, поскольку там есть опасность встретить взрывчатку от россиян. Однако некоторые пляжи решили открыть.

"Совместно с ГСЧС идет поиск участков, где купаться в море будет безопасно. Впрочем, большинство останутся под запретом - там очень много мин, а разминирование под водой - крайне сложная процедура", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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