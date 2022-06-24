Про це на брифінгу розповів пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає 24 канал. За його словами, загалом в Україні місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку біля води, але обладнані пляжами 194.

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Не розпочали купальний сезон в регіонах, які були під окупацією, та в тих, де тривають бойові дії. Мовиться про такі області:

Київська та місто Київ;

Донецька;

Чернігівська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська.

Це регіони, де ми наполегливо не рекомендуємо взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів,

– наголосив Хорунжий.

Очищують акваторії від вибухівки

Пресофіцер пояснив, що там, де купальний сезон розпочали, люди повинні дотримуватися правила – купатися лише у місцях, які визначили для цього військові адміністрації та місцева влада. Такі об'єкти обладнали рятувальними постами, очистили, прибрали дно. Крім цього, водойми для купання мають бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду.

Хорунжого розповів, що рятувальники наразі очистили від вибухонебезпечних предметів приблизно 33 гектарів акваторій. Найбільше їх було у Київській області. Наразі працівники ДСНС очищують акваторії Сумщини, Миколаївщини та Запоріжжя.

"Робота під водою важча. Там людина мусить бути не тільки піротехніком, але й водолазом", – наголосив Хорунжий.

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Пляжі на Одещині

Місцева влада Одещини застерігає людей від купання у морі та перебування на пляжах, оскільки там є небезпека натрапити на вибухівку від росіян. Проте деякі пляжі таки вирішили відкрити.

"Спільно із ДСНС триває пошук ділянок, де купатися у морі буде безпечно. Втім, більшість залишаться під забороною – там дуже багато мін, а розмінування під водою – вкрай складна процедура", – сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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