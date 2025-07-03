Сильно повлияли наши беспилотники: как теперь оккупанты вынуждены атаковать на Купянщине

Российские оккупанты пытаются хотя бы где-то продвигаться на Купянском направлении. Теперь они все чаще применяют различные мотоциклы и другую похожую технику.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель структурного подразделения Главного отдела БАС "Феникс" ГПСУ Дмитрий "Пацифист" Медяков, отметив, что в последнее время враг активизировался на Купянском направлении. Силы обороны каждый день отражают атаки врага на этом участке фронта.

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Что известно о боях на Купянщине

Как отметил военный, преимущественно оккупанты атакуют малыми тактическими группами до шести человек. Также они начали активнее использовать различные мотоциклы и квадроциклы. Враг работает как FPV-дронами на оптоволокне, так и обычными с аналоговой передачей сигнала.

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Также россияне все меньше используют различную бронетехнику. Тут хорошо отработали украинские дроны.

Враг атакует именно малыми штурмовыми группами, потому что имеет недостаток бронетехники. Тут сильно повлияли наши беспилотники. Также удается уничтожать врага дронами еще до подхода к нашим пехотным позициям,

– рассказал военный.

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Добавим, военные из подразделения "Феникс" уже нанесли потерь врагу на сумму в 1 миллиард долларов. В частности удалось уничтожить несколько российских "Солнцепеков".