Не в последний раз: зачем россияне пробовали прорваться в Купянск

На днях оккупанты прорвались в Купянск. У российских войск была задача зайти в город, закрепиться там на определенном плацдарме и дождаться резерва для помощи. Он был сформирован, но после того, как российская колонна была уничтожена ВСУ, резервное усиление врага не стало выдвигаться.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такие прорывы со стороны россиян на этом направлении будут еще.

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Россияне прорвались, потому что контролируют Синьковку

После того, как украинским силам пришлось отойти от Синьковки, это севернее и восточнее от Купянска, россияне пытаются продвинуться к городу, на северную часть, в сторону России.

Это не впервые и не в последний раз. Уже несколько таких попыток было подавлено на самом выходе россиян. На этот раз оккупантам удалось прорваться как раз из-за того, что они контролируют Синьковку. Российская колонна была уничтожена практически во время захода в Купянск, одни "уши" этой колонны доползли в город, но и по ним ВСУ накидали,

– подчеркнул Свитан.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Географические особенности местности

Военный эксперт объяснил, что на этой местности мало направлений, которые являются опасными для танков. Это обусловлено географическими особенностями, там пролегают параллельно три реки (Оскол, Красная, Черный Жеребец), которые впадают в четвертую (Северский Донец).

Там много лесов, все опасные для танков направления не контролируются дальнобойными украинскими средствами. Поэтому россияне прорывают первую линию обороны ВСУ, которая разорвана из-за наличия лесов и рек.

"Но далее вступает в работу вторая линия обороны ВСУ, которая ликвидирует все эти части россиян, которым удалось пройти. Единственная вражеская колонна за эти 1,5 года обороны этого направления, которая прорвалась – та, что подошла к Колесниковке, южнее Купянска. Думаю, что ее тоже уничтожат, но для этого нужно достаточное количество средств", – заметил Свитан.

Задача оккупантов – выйти на Лиман

В таких прорывах практически вся штурмовая колонна россиян обычно погибает, уничтожается и вражеская военная техника. Как пояснил военный эксперт, российские войска хотят выйти на левый берег вдоль всего течения реки Оскол, чтобы добраться до населенного пункта Лиман, чтобы можно было оттуда давить на Славянск.