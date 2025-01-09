Линия фронта уже в 2 километрах от Купянска, ситуация возле города очень сложная, – Беседин

Линия фронта находится в 2 километрах от Купянска Харьковской области. Да, ситуация возле самого города очень сложная.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона 9 января.

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Ситуация в Купянске

По его словам Беседина, вражеские силы постоянно пытаются осуществлять штурмовые действия. Только за вчера было более 12 штурмовых действий по направлению Петропавловка-Голубовка. Это направление относится к центральной части города Купянск.

Враг пытается выйти на основную трассу Сватово-Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация на направлении Загрызово-Лозовая-Кругляковка. Там враг постоянно проводит штурмы, чтобы выйти на левый берег реки Оскол,

– рассказал Беседин.

Добавим, Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, рассказал в эфире телемарафона, что за последнее время с Купянского направления эвакуировали более 6 тысяч человек. По его словам, такие мероприятия продолжаются, например, левый берег Оскола города Купянска. Там еще остаются 133 взрослых человека, которые отказываются от эвакуации.