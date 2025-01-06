Такое мнение высказал 24 Каналу глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что хоть противник и давит на Купянск, более важным для него является другой населенный пункт. В то же время Лимано-Купянское направление Кремль рассматривает в контексте важного для него продвижения.

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У врага не хватает личного состава

"Для врага гораздо важнее Купянска поселок Купянск-Узловой, где есть железнодорожная станция со всей необходимой инфраструктурой для обслуживания поездов", – объяснил он.

Также, по мнению Тимочко, для россиян важно завладеть Купянском-Узловым, потому что тот, кто будет контролировать его, тот может серьезно влиять на логистику как и своей армии – в позитиве, так и противника – в негативе.

Поэтому Россия, армия которой привязана к железной дороге, Купянск-Узловой рассматривает как одно из приоритетных направлений на этом участке фронта,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Однако у врага не хватает личного состава, чтобы одновременно концентрировать мощные ударные кулаки и в Донецкой области, и на Харьковщине, и на Курщине.

Когда россияне осуществляли наступление на Харьковщину, они двигались из Белгородской и Воронежской областей, где имели хорошо развитую военную инфраструктуру и где выстроили систему подтягивания резервов.

Когда появилось Курское направление для оккупантов встал вопрос о переброске части войск туда. Также у них появилось политическое направление – Покровск. Поэтому такое разбрасывание сил привело к тому, что на Купянском направлении события начали стагнировать,

– подчеркнул он.

Для Кремля Харьковщина остается одной из приоритетных областей по наступлению. В частности, Лимано-Купянское направление является достаточно серьезным, поскольку враг рассматривает его в контексте наступления на Донецкую область – Краматорск, Славянск, в сторону Часового Яра.

Россияне надеются найти слабое место в нашей обороне, потому что для них очень важно занять Донецкую область, чтобы Владимир Путин в недалеком будущем мог выйти на переговоры с позиции силы,

– объяснил Иван Тимочко.

К слову, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал, что оккупанты имели задачу зайти до 1 ноября 2024 года зайти на левобережную Купянщину – Купянск-Узловой. Однако украинские силы провели ряд мероприятий осенью 2024 года, которые позволили оттеснить врага с занимаемых позиций и надежно там закрепиться.