Таку думку висловив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що хоч противник тисне на Куп'янськ, важливішим для нього є інший населений пункт. Водночас Лимано-Куп'янський напрямок Кремль розглядає в контексті важливого для нього просування.

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У ворога не вистачає особового складу

"Для ворога набагато важливіше за Куп'янськ селище Куп'янськ-Вузловий, де є залізнична станція зі всією необхідною інфраструктурою для обслуговування потягів", – пояснив він.

Також, на думку Тимочко, для росіян важливо заволодіти Куп'янськом-Вузловим, тому що той, хто буде контролювати його, той може серйозно впливати на логістику як і своєї армії – в позитиві, так і противника – в негативі.

Тому Росія, армія якої прив'язана до залізниці, Куп'янськ-Вузловий розглядає як один з пріоритетних напрямків на цій ділянці фронту,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Проте у ворога не вистачає особового складу, щоб водночас концентрувати потужні ударні кулаки і на Донеччині, і на Харківщині, і на Курщині.

Коли росіяни здійснювали наступ на Харківщину, вони рухались з Білгородської та Воронезької областей, де мали добре розвинуту військову інфраструктуру і де вибудували систему підтягування резервів.

Коли з'явився Курський напрямок для окупантів постало питання щодо перекидання частини військ туди. Також у них з'явився політичний напрямок – Покровськ. Тому таке розкидування сил призвело до того, що на Куп'янському напрямку події набули сталості,

– наголосив він.

Для Кремля Харківщина залишається однією з пріоритетних областей щодо наступу. Зокрема, Лимано-Куп'янський напрямок є достатньо серйозним, оскільки ворог розглядає його в контексті наступу на Донеччину – Краматорськ, Слов'янськ, у бік Часового Яру.

Росіяни сподіваються знайти слабке місце в нашій обороні, тому що для них дуже важливо зайняти Донецьку область, щоб Владімір Путін у недалекому майбутньому міг вийти на переговори з позиції сили,

– пояснив Іван Тимочко.

До слова, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко сказав, що окупанти мали завдання зайти до 1 листопада 2024 року зайти на лівобережну Куп'янщину – Куп'янськ-Вузловий. Однак українські сили провели низку заходів восени 2024 року, які дозволили відтіснити ворога з займаних позицій і надійно там закріпитися.