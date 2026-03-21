Силы обороны почти полностью выбили россиян из Купянска, – ISW

Российские военные блогеры заявили, что украинские силы практически полностью выбили российскую армию из Купянска. Они обвиняют командование в фальшивых отчетах, которые привели к провалам на фронте.

Предыдущие заявления российского командования о якобы захвате города – способствовали продвижению ВСУ. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация вблизи Купянска?

В отчете ISW говорится, что российские военные блогеры заявляют, что украинские силы почти полностью вытеснили российские войска из Купянска и продолжают зачистку северной части города. По их словам, бои продолжались, в частности, в районе Центральной городской больницы, где были ликвидированы остатки российских подразделений.

В то же время один из блогеров и бывший инструктор подразделения Storm-Z раскритиковал руководство российской армии, в частности начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он заявил, что еще 20 ноября 2025 года было безосновательно объявлено о якобы захвате Купянска, что не соответствовало действительности.

По словам блогеров, систематическое преувеличение успехов российских войск привело к серьезным проблемам на фронте. В частности, такие заявления помешали эффективному маневрированию разведывательных и ударных подразделений, а также сделали невозможным своевременный переход к обороне.

Кроме того, дезинформация о якобы сдерживании основных сил Украины на Покровском направлении и "захвате" Купянска отвлекла внимание от реальной ситуации. Это, как утверждают российские источники, сделало российские войска уязвимыми к украинским контратакам еще в ноябре 2025 года.

Какова ситуация на других участках фронта?