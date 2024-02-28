В сети обнародовали кадры резкого ответа купянчанина. Видео в своем телеграмм-канале обнародовал украинский журналист Константин Андриюк.
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Не понравилось обращение на русском языке
На обнародованных журналистом кадрах видно, как к местному жителю Купянска, что в Харьковской области, во время объявления воздушной тревоги обратился один из журналистов. Медийщик спросил, не пугают ли его эти громкие звуки.
Обратиться к мужчине журналист решил на русском языке. Однако очевидно местному, который живет под постоянными обстрелами, такой "формат вопроса" не понравился.
Купянчанин выразил свое возмущение и резко ответил, напомнив, что он находится не на территории страны-агрессора, а в Украине.
Мальчик, Россия – там. Там на русском хрюкают,
– заявил мужчина.
Местный житель Купянска ответил журналисту из-за русского языка: смотрите видео
Константин Андриюк отреагировал на такую позицию местного жителя Купянска. По его словам, мужчина сделал все правильно.
Ох и дал! Козарлюго, ну какой же ты крутой,
– написал журналист.
Россия в очередной раз цинично обстреляла Купянск: главное об атаке
- Днем 28 февраля российские захватчики в очередной раз ударили авиабомбами по Купянску Харьковской области. Согласно обнародованным данным, было зафиксировано попадание в центральной части города.
- В результате вражеского обстрела погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди. Россияне использовали для обстрела Купянска ФАБ-500, сообщил предварительные данные начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
- Из-за атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. На месте работают оперативные службы. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
- По данным полиции, удары авиабомбами пришлись по местному кафе и церкви. В храме под завалами оказался 58-летний пастор. К сожалению, мужчину спасти не удалось. Он получил не совместимые с жизнью травмы. Также известно, что повреждения получило помещение кафе. Ранения получила 31-летняя женщина, а ее 39-летний брат погиб.
- По состоянию на сейчас известно, что количество раненых возросло до 5. Среди них – 3 женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь.