У мережі оприлюднили кадри різкої відповіді куп'янчанина. Відео у своєму телеграм-каналі оприлюднив український журналіст Костянтин Андріюк.

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Не сподобалося звернення російською мовою

На оприлюднених журналістом кадрах видно, як до місцевого мешканця Куп'янська, що у Харківській області, під час оголошення повітряної тривоги звернувся один із журналістів. Медійник запитав, чи не лякають його ці гучні звуки.

Звернутися до чоловіка журналіст вирішив російською мовою. Однак вочевидь місцевому, який живе під постійними обстрілами, такий "формат запитання" не сподобався.

Куп'янчанин висловив своє обурення та різко відповів, нагадавши, що він перебуває не на території країни-агресорки, а в Україні.

Хлопчик, Росія – там. Там російською хрюкають,

– заявив чоловік.

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Констянтин Андріюк відреагував на таку позицію місцевого мешканця Куп'янська. За його словами, чоловік зробив усе правильно.

Ох і дав! Козарлюго, ну який же ти крутий,

– написав журналіст.

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