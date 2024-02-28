Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Харків постійно перебуває під загрозою, адже розташований буквально за кілька десятків кілометрів від Росії.

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Чи спробує Росія зараз захопити Харків

Як наголосив Коваленко, у Харкові завжди є загроза терактів; ракетних, артилерійських, бомбових ударів; атак з РСЗВ тощо. Але зараз місто не перебуває під загрозою захоплення. Росія поки не має достатніх ресурсів, щоб захопити місто-мільйонник.

У росіян немає такої кількості сил та засобів. Немає ударного угруповання. Якщо вони почнуть таке формувати, то воно має становити аж від 400 – до 500 тисяч особового складу. Стільки потрібно для оточення та захоплення Харкова. Вони не зможуть комплектувати усім необхідним таку кількість особового складу,

– сказав Коваленко.

Варто звернути увагу, що окупанти лише на захоплення Авдіївки залучили близько 60 – 80 тисяч особового складу. Ця операція тривала 4,5 місяці, де загарбники зазнали дійсно величезних втрат. І це була битва лише за порівняно невелике місто.

Зверніть увагу! У легіоні "Свобода Росії" наголосили, що за кожен обстріл Харкова вони битимуть по військових об'єктах у Бєлгороді.

Ситуація на фронті: коротко