Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Харьков постоянно находится под угрозой, ведь расположен буквально в нескольких десятках километров от России.

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Попытается ли Россия сейчас захватить Харьков

Как отметил Коваленко, в Харькове всегда есть угроза терактов; ракетных, артиллерийских, бомбовых ударов; атак из РСЗО и т.п. Но сейчас город не находится под угрозой захвата. Россия пока не имеет достаточных ресурсов, чтобы захватить город-миллионник.

У россиян нет такого количества сил и средств. Нет ударной группировки. Если они начнут такую формировать, то она должна составлять от 400 – до 500 тысяч личного состава. Столько нужно для окружения и захвата Харькова. Они не смогут комплектовать всем необходимым такое количество личного состава,

– сказал Коваленко.

Стоит обратить внимание, что оккупанты только на захват Авдеевки привлекли около 60 – 80 тысяч личного состава. Эта операция длилась 4,5 месяца, где захватчики понесли действительно огромные потери. И это была битва только за сравнительно небольшой город.

Обратите внимание! В легионе "Свобода России" подчеркнули, что за каждый обстрел Харькова они будут бить по военным объектам в Белгороде.

Ситуация на фронте: кратко