Работы против (не)людей: полк "Лава" провел зачистку опорного пункта россиян в Купянске

На Купянском направлении украинские военные провели уникальную боевую операцию без привлечения пехоты. Полк "Лава" корпуса "Хартия" уничтожил позиции россиян исключительно с помощью беспилотных систем.

Это один из показательных примеров перехода украинской армии к технологической войне нового типа. Об этом сообщает "Хартия".

Что известно о полностью роботизированной операции?

На Купянском направлении подразделение "Лава" успешно провело полностью роботизированную операцию против российских военных. Целью стал опорный пункт противника, который обустроили в доме.

Во время операции украинские военные применили различные типы беспилотников. В частности, речь идет об ударных дронах, оборудованы гранатометами, а также дроны-камикадзе со взрывчаткой. Благодаря скоординированным действиям удалось эффективно поразить цель. По результатам операции опорный пункт россиян был полностью разрушен.

Также ликвидирован личный состав противника и уничтожен склад боеприпасов. Важно, что во время выполнения задания ни один украинский военный не находился непосредственно на поле боя.

В то же время в подразделении отмечают: за этой операцией стояла работа десятков специалистов – от разведчиков и планировщиков до операторов дронов, инженеров и связистов.

Операция украинских войск без единого человека на поле боя: смотрите видео

Что известно о полке "Лава"?

Полк "Лава" является высокотехнологичным подразделением в составе 2-го корпуса НГУ "Хартия". Его создали в сентябре 2025 года как батальон беспилотных систем, а уже в апреле 2026 года подразделение масштабировали до полка.

"Лава" работает с различными типами беспилотных систем – как воздушными, так и наземными. Речь идет о мультироторных и самолетного типа дронах, разведывательных и ударных БПЛА, а также наземных роботизированных комплексах.

Кроме боевого применения, подразделение активно развивает собственные технологии. В частности, инженеры адаптируют роботизированные системы под логистические задачи, интегрируют элементы искусственного интеллекта в управление техникой и работают над новыми вариантами боевого использования.

Это не первый подобный опыт. Еще в декабре 2024 года подразделения "Хартии" провели первую полностью роботизированную операцию на Харьковском направлении с применением дронов и наземных роботизированных комплексов. В подразделении отмечают, что продолжают развивать направление технологической войны.

Сейчас "Лава" ищет новых специалистов – пилотов дронов, инженеров, аналитиков, операторов радиоэлектронной борьбы и других специалистов.

Как украинские военные используют на фронте роботов?

Украинские военные активно внедряют роботизированные системы на фронте, чтобы уменьшить риски для пехоты и повысить эффективность боевых действий. В то же время, по словам офицера Геннадия Олейника, пехота остается ключевым элементом на линии боевого соприкосновения, поэтому полностью заменить ее пока невозможно.

Военные постепенно переходят к модели, при которой бойцы не принимают непосредственного участия в опасных участках, а управляют роботизированными комплексами. Такие системы способны выполнять как боевые, так и логистические задачи.

В частности, по словам младшего сержанта Андрея Сыроежка, наземные роботизированные комплексы используют для доставки боеприпасов, эвакуации раненых, а также инженерных и специальных миссий.

Кроме того, их уже применяли во время штурмовых операций, в частности на Харьковском направлении, где удалось застать врага врасплох. По словам военных, украинские роботы могут работать на расстоянии 10 – 15 километров от линии фронта и возвращаться обратно, что значительно превышает возможности российских аналогов.

У противника такие системы обычно ограничены дистанцией до одного километра. Несмотря на это, в ВСУ отмечают, что Россия будет пытаться копировать украинские технологии, поэтому Украине важно сохранять темп развития.