Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что ситуация на Купянско-Лиманском направлении сложная, но полностью контролируемая. Там продолжаются напряженные бои.

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Противник бросил значительные резервы на это направления и с территории России, и с других участков фронта. Однако эти попытки значительных успехов не имели.

Оккупанты понесли серьезные потери среди кадровых частей на Лиманском направлении. Противник был вынужден отводить отсюда остатки своих элитных частей и перебрасывать их на другие участки фронта,

– заметил Березовец.

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Купянское направление – самое горячее

Как отметил Березовец, противник сосредоточил основные усилия на Купянском направлении. Здесь же сосредоточены опытные украинские подразделения.

Здесь все для противника складывается не лучшим образом. Ландшафт создает благоприятные условия для украинских сил обороны. Город разделен рекой Оскол, что также создает проблемы для противника,

– заметил Березовец.

Западная часть Купянска расположена именно на возвышенности. Это позволяет контролировать подходы к станции Купянск-Узловой. Поэтому захватчики находятся в этом направлении в невыгодных условиях.

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