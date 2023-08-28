Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку є складною, але повністю контрольованою. Там тривають напружені бої.

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Противник кинув значні резерви на цей напрямок і з території Росії, і з інших ділянок фронту. Однак ці спроби значних успіхів не мали.

Окупанти зазнали серйозних втрат серед кадрових частин на Лиманському напрямку. Противник був змушений відводити звідси залишки своїх елітних частин і перекидати їх на інші ділянки фронту,

– зауважив Березовець.

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Куп'янський напрямок – найгарячіший

Як наголосив Березовець, противник зосередив основні зусилля на Куп'янському напрямку. Але тут зосереджені досвідчені українські підрозділи.

Тут все для противника складається не найкращим чином. Ландшафт тут створює сприятливі умови для українських Сил оборони. Місто розділене річкою Оскіл, що також створює проблеми для противника,

– зауважив Березовець.

Західна частина Куп'янська розташована саме на височині. Це дозволяє контролювати підходи до станції Куп'янськ-Вузловий. Тому загарбники перебувають на цьому напрямку у невигідних умовах.

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