Штурмы не прекращаются: Трегубов назвал участок фронта, где враг пытается прорваться

На фронте сохраняется напряженная ситуация из-за постоянных атак российских войск на разных направлениях. Наибольшее давление сейчас фиксируют на Купянском направлении, где враг пытается прорвать оборону.

Враг меняет интенсивность атак, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне. Об этом заявил спикер группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Какое направление на фронте остается сейчас самым горячим?

Наиболее напряженным участком остается Купянское направление. Особенно сложная ситуация наблюдается на восточном берегу реки Оскол, где противник осуществляет постоянное давление и не прекращает штурмовые действия.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

В то же время российская армия не сосредотачивается только на одном участке фронта. В течение последних недель она усиливала активность также на Лиманском направлении и в районе Волчанска, однако стабильного приоритета среди них не определено.

Несмотря на это, украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать попытки прорыва и инфильтрации противника. В частности, враг пытается проникать через инфраструктурные объекты на правом берегу Оскола, однако эти действия удается останавливать даже при сложных погодных условиях.

Обратите внимание! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что россияне готовятся к активной фазе атак на фронте, перемещая пехоту ближе к крайним позициям, с возможными попытками обхода украинских войск с флангов. В свою очередь, украинские войска используют аэроразведку и дроны для предупреждения штурмовых действий россиян, уничтожая их силы на переднем краю фронта и в тылу.

Какова ситуация на других участках фронта?

На прошлой неделе на Славянском направлении российские войска продвинулись возле Резниковки, а также проникли в районе Рай – Александровки, которая ныне считается серой зоной. Закрепиться там противнику не удалось, однако ситуация остается напряженной из-за близости к Славянску.

На Константиновском направлении украинские силы сдерживают атаки и удерживают большинство позиций, хотя враг имел незначительное продвижение у Предтечино в сторону города. В целом линия фронта здесь остается относительно стабильной.

На Покровском направлении противник пытается расширить контроль в районе Мирнограда, Покровска и Родинского, где продвинулся в центральной части. В то же время на Гуляйпольском направлении враг активизировался южнее города и пытается двигаться в сторону Орехова, что может осложнить логистику украинских сил.