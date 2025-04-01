Оккупанты хотели перебросить свои силы через реку Оскол. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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Какова ситуация на Купянском направлении
Военные рассказали, что на Купянском направлении пехотные атаки российской армии были успешно отражены вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Песчаное и Загрызово.
Противник вновь пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения,
– отметили в ОСУВ "Хортица".
Напомним, что 31 марта на этом направлении ВСУ отбили девять атак оккупантов.
В то же время Купянск продолжает страдать от массированных обстрелов КАБами.
В частности, вечером 31 марта враг управляемой авиационной бомбой разрушил частный жилой дом. Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины.