Окупанти хотіли перекинути свої сили через річку Оскіл. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Військові розповіли, що на Куп'янському напрямку піхотні атаки російської армії були успішно відбиті поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Піщане та Загризове.

Противник знов намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення його просування та переміщення,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що 31 березня на цьому напрямку ЗСУ відбили дев'ять атак окупантів.

Водночас Куп'янськ продовжує страждати від масованих обстрілів КАБами.

Зокрема, увечері 31 березня ворог керованою авіаційною бомбою зруйнував приватний житловий будинок. Поранень зазнали 59-річний чоловік, 74-річна та 53-річна жінки.