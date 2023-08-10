Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что оккупанты выбрали именно Купянское направление по ряду причин.

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Почему россияне наступают на Купянском направлении

Как отметил Гайдай, тут есть определенный комплекс разных причин. Им не хватает побед на фронте. Да и они до сих пор не выполнили свои старые задачи.

Если бы они прошли к Купянску, то в определенном смысле разъединили нашу группировку на две части. Затем они могут спуститься вниз и теоретически попытаться взять в оперативное окружение наши подразделения,

– считает Гайдай.

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Кроме того, оккупанты до сих пор не смогли выполнить свою задачу, которую им поставили еще весной 2022 года – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Она до сих пор актуальна для российских захватчиков.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что оккупанты выбрали Купянское направление как главное для своих наступательных действий. Однако наша оборона там очень крепкая.

Ситуация на Купянском направлении: коротко