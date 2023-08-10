Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что оккупанты выбрали именно Купянское направление по ряду причин.
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Почему россияне наступают на Купянском направлении
Как отметил Гайдай, тут есть определенный комплекс разных причин. Им не хватает побед на фронте. Да и они до сих пор не выполнили свои старые задачи.
Если бы они прошли к Купянску, то в определенном смысле разъединили нашу группировку на две части. Затем они могут спуститься вниз и теоретически попытаться взять в оперативное окружение наши подразделения,
– считает Гайдай.
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Кроме того, оккупанты до сих пор не смогли выполнить свою задачу, которую им поставили еще весной 2022 года – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Она до сих пор актуальна для российских захватчиков.
Ситуация на Купянском направлении: коротко
- По состоянию на август 2023 года российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных на Купянском направлении. Главная цель захватчиков – выйти к самому Купянску. Об активизации оккупантов на этом направлении было известно еще в июне.
- Сейчас там продолжаются интенсивные боевые действия. За последние дни некоторые позиции по нескольку раз переходили из рук в руки. Александр Сырский подчеркнул, что на этом направлении было принято все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала Купянско-Лиманское направление самым горячим на фронте. Там сейчас идет ожесточенная борьба.