Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти обрали саме Куп'янський напрямок з низки причин.

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Чому росіяни наступають на Куп'янському напрямку

Як наголосив Гайдай, тут є певний комплекс різних причин. Їм не вистачає перемог на фронті. Та й вони досі не виконали свої старі завдання.

Якби вони пройшли до Куп'янська, то в певному сенсі роз'єднали наше угруповання на дві частини. Потім вони можуть вниз спуститися і теоретично спробувати взяти в оперативне оточення наші підрозділи,

– вважає Гайдай.

Дивіться розмову з Сергієм Гайдаєм на ютубі 24 Каналу

Крім того, окупанти досі не змогли виконати своє завдання, яке їм поставили ще навесні 2022 року – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Воно досі актуальне для російських загарбників.

Зверніть увагу! Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що окупанти обрали Куп'янський напрямок як головний для своїх наступальних дій. Однак наша оборона там дуже міцна.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко