Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що окупанти обрали саме Куп'янський напрямок з низки причин.
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Чому росіяни наступають на Куп'янському напрямку
Як наголосив Гайдай, тут є певний комплекс різних причин. Їм не вистачає перемог на фронті. Та й вони досі не виконали свої старі завдання.
Якби вони пройшли до Куп'янська, то в певному сенсі роз'єднали наше угруповання на дві частини. Потім вони можуть вниз спуститися і теоретично спробувати взяти в оперативне оточення наші підрозділи,
– вважає Гайдай.
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Крім того, окупанти досі не змогли виконати своє завдання, яке їм поставили ще навесні 2022 року – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Воно досі актуальне для російських загарбників.
Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко
- Станом на серпень 2023 року російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових на Куп'янському напрямку. Головна мета загарбників – вийти до самого Куп'янська. Про активізацію окупантів на цьому напрямку було відомо ще у червні.
- Зараз там тривають інтенсивні бойові дії. За останні дні деякі позиції по кілька разів переходили з рук в руки. Олександр Сирський підкреслив, що на цьому напрямку ухвалили усі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала Куп'янсько-Лиманський напрямок найгарячішим на фронті. Там зараз триває запекла боротьба.