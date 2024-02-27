Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, прокомментировав также, есть ли угрозы для Харькова.

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Если бы оккупанты хотели наступать на Харьков, то собирали бы подразделения на Белгородском направлении. Сейчас такого нет. Кроме того, для наступления на такой большой город им необходимо было бы собрать около полумиллиона оккупантов. Поэтому сейчас Харькову ничего не угрожает.

Есть ли угрозы для Купянска

Как отметил Свитан, оккупанты пытаются продвигаться по левому берегу реки Оскол. Это продолжается уже более года с небольшими успехами. Их важно оттеснить украинские подразделения до самой реки.

Перед серьезными наступательными действиями оккупанты бросают подразделения новомобилизованных, которые проводят разведку боем и наводят на себя нашу артиллерию. Затем идут линейные части российской армии. Хуже, чем несколько последних месяцев, на этом направлении не будет. А наши укрепления там достаточно серьезные,

– сказал Свитан.

Единственная проблема – недостаток боеприпасов. Украинские дипломаты и политики решают эту проблему, ведь из-за малого количества снарядов иногда приходится отходить с позиций.

Ситуация на фронте: кратко